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Во время войны во Вьетнаме минные поля сдетонировали из-за магнитной бури

Наука

Причиной подрыва минных полей 4 августа 1972 года могла стать геомагнитная буря

Лаббок, США, 12 ноября 2018, 12:11 — REGNUM  Во время Вьетнамской войны из-за магнитной бури детонировали минные поля. Об этом сообщает Исторический архивный центр Вьетнамской войны при Техасском технологическом университете.

Отмечается, что 4 августа 1972 года военный самолет во время патрулирования обнаружил подрыв множества морских мин в очень короткий промежуток времени — серия из 20−25 взрывов произошла на протяжении 30 секунд.

После этого было проведено расследование, которое установило, что причиной подрыва минных полей могла стать геомагнитная буря, вызванная солнечной активностью. Отмечается, что это был первый в истории зарегистрированный случай подрыва морских мин из-за флуктуаций в магнитном поле Земли.

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Научные исследования
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