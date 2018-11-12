Вузы РФ представили образовательные возможности на выставке во Вьетнаме

Ханой, , 09:19 — REGNUM На прошедшей во вьетнамских городах Хошимине и Ханое выставке «Международное образование» были представлены возможности российского образования, сообщает 12 ноября ТАСС со ссылкой на главу представительства Россотрудничества во Вьетнаме Наталью Шафинскую.

По ее словам, свои образовательные возможности продемонстрировали на выставке высшие учебные заведения из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Архангельска, Челябинска и Иркутска.

В свою очередь Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ханое ознакомил представителей вузов РФ с возможностями установления партнерских связей с учебными заведениями Вьетнама. Отмечается, что на сегодняшний день в российских вузах обучаются порядка 5 тыс. студентов из Вьетнама.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым и пока единственным представительством российского вуза в азиатской стране станет представительство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Вьетнаме.

ДВФУ и Вьетнамский университет откроют Центр подготовки специалистов русского языка, наладят проведение тематических летних школ, публикацию совместных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного.

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