Учёные из Перми заявили о пользе спелеотерапии на симпозиуме в Чехии

Пермь, , 08:59 — REGNUM О лечебном воздействии в естественных условиях пещеры сообщили учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета на 16-ом Международном симпозиуме по спелеотерапии в Злате Горы (Чехия), сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

В качестве спикера от Пермского Политеха на симпозиуме выступил директор Института безопасности труда, производства и человека, профессор Григорий Файнбург, который зачитал доклады о факторах лечебной среды и о механизмах лечебного воздействия этих факторов на организм человека.

Другой доклад сделал заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Константин Черный. Он рассказал о естественно-научных основах формирования воздушной среды в калийных шахтах и спелеоклиматических камерах.

В вузе отметили, что результаты состоявшегося симпозиума вновь показали лидирующие позиции пермской науки.

Спелеотерапия — использование с лечебной целью микроклимата карстовых пещер, соляных копей, гротов или шахт. Этот немедикаментозный способ применяется для лечения больных с бронхиальной астмой и другими заболеваниями органов дыхания.