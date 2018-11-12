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Китайское исследовательское судно завершило сбор образцов кобальтовых корок

Наука

Судно «Океан №6» вернулось в порт на юге провинции Гуандун после того, как 138 дней провело в глубоководных исследованиях

Гуанчжоу, Китай, 12 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  Первое полностью разработанное в Китае научное судно по исследованию океанских глубин вернулось в порт после глубоководных геологических исследований в Тихом океане, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Судно «Океан №6» вернулось в порт на юге провинции Гуандун после того, как 138 дней провело в глубоководных исследованиях, пройдя порядка 30 тыс. км, сообщили главный инженер Guangzhou Marine Geological Survey Ян Шэнсюн.

Исследования проводились в районах залежей кобальтовых корок на западе Тихого океана. Были впервые собраны образцы корок с более чем 30 районов. Судно также произвело анализ типов и местоположения частиц микропластмасс в море, что легло в обоснование необходимости очистки мирового океана от загрязняющего пластика.

Напомним, что экспедиция стала уже восьмой глубоководной и нацеленной на выполнение множества задач единовременно в Южно-Китайском море, Тихом океане и прибрежных водах близ Антарктики с 2009 года.

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Научные исследования
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