Исследование: неправильный распорядок дня повышает риск ожирения

Денвер, США, , 14:57 — REGNUM Пассивный расход энергии зависит от биологических ритмов, поэтому неправильный распорядок дня повышает риск ожирения, показало исследование американских биологов, опубликованное в Current Biology.

Группа биологов под руководством Роберта Экеля и Кристофера Депнера из Университета Колорадо (Денвер, США) изучила зависимость пассивного расхода энергии от циркадных ритмов.

Циркадными ритмами называют циклические колебания интенсивности различных биологических процессов в организме. Период циркадных ритмов для человека составляет около 24 часов и близок к суточному режиму.

Эндокринологи провели эксперимент с группой добровольцев. Испытуемые жили в лаборатории, изолированной от внешних источников света.

Ученые обнаружили, что самый низкий уровень пассивного расхода энергии приходится на время наступления биологической ночи, а самый высокий — спустя 12 часов.

Исследование показало, что нарушение биологического режима дня приводит к риску ожирения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американские ученые представили исследование, показавшее, что лечение антибиотиками детей в возрасте до двух лет может привести к нарушению метаболизма и увеличению веса.