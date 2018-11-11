Рогозин: РКК «Энергия» создаст консорциум разработчиков роботов для космоса

Москва, , 07:28 — REGNUM В России может быть создан консорциум космической робототехники. Об этом 10 ноября на своей странице в сети микроблогов Twitter написал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, на совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия» была поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК).

Также был рассмотрен ход создания к 2022 году ракеты-носителя среднего класса Союз-5 и ППТК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё девять лет назад было объявлено о разработке нового пилотируемого космического корабля «Федерация», который должен сменить корабли типа «Союз», эксплуатируемые более полувека. Известно, что сейчас корабль готовят к автономным и комплексным испытаниям. Когда начнутся летные испытания точно не известно.