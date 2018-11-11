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Рогозин: РКК «Энергия» создаст консорциум разработчиков роботов для космоса

Наука

Космическая робототехника будет разрабатываться для помощи экипажам орбитальных станций и пилотируемых кораблей

Рогозин: РКК «Энергия» создаст консорциум разработчиков роботов для космоса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Москва, 11 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  В России может быть создан консорциум космической робототехники. Об этом 10 ноября на своей странице в сети микроблогов Twitter написал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, на совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия» была поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК).

Также был рассмотрен ход создания к 2022 году ракеты-носителя среднего класса Союз-5 и ППТК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё девять лет назад было объявлено о разработке нового пилотируемого космического корабля «Федерация», который должен сменить корабли типа «Союз», эксплуатируемые более полувека. Известно, что сейчас корабль готовят к автономным и комплексным испытаниям. Когда начнутся летные испытания точно не известно.

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Робототехника
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