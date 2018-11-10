Китайские студенты займутся изучениям оружия с искусственным интеллектом

Пекин, , 15:51 — REGNUM В Пекинском технологическом институте (Китай) набрали группу студентов, которая займется изучением применения технологий искусственного интеллекта в военной промышленности. Об этом сообщает South China Morning Post.

В экспериментальную группу из 5 тысяч кандидатов были отобраны 27 мальчиков и 4 девочки. В институте отметили, что от абитуриентов требовались не только хорошие знания, но и патриотический настрой.

Первый семестр будет общим для всех студентов, после чего они будут специализироваться по трем направлениям: машиностроение, электроника и общая разработка оружия.

Один из студентов рассказал, что его готовы были принять в Университет Цинхуа, являющийся одним из ведущих университетов Китая, но интерес к оружию, появившийся еще в детском возрасте, подтолкнул его к выбору технологического института.

Отметим, в ноябре автор The Washington Post заявил, что Китай опережает США в разработке систем искусственного интеллекта для применения в военной промышленности. Автор американского издания отметил, что преимуществом Китая стал централизованный характер экономики, позволяющий сконцентрировать на этой проблеме требуемые ресурсы.