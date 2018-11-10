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Китайские студенты займутся изучениям оружия с искусственным интеллектом

Наука

Экспериментальную группу набрали в Пекинском технологическом институте

Китайские студенты займутся изучениям оружия с искусственным интеллектом
Цитата из к/ф «Короткое замыкание», реж. Джон Бэдэм. 1986. США
Искусственный интеллект

Пекин, 10 ноября 2018, 15:51 — REGNUM  В Пекинском технологическом институте (Китай) набрали группу студентов, которая займется изучением применения технологий искусственного интеллекта в военной промышленности. Об этом сообщает South China Morning Post.

В экспериментальную группу из 5 тысяч кандидатов были отобраны 27 мальчиков и 4 девочки. В институте отметили, что от абитуриентов требовались не только хорошие знания, но и патриотический настрой.

Первый семестр будет общим для всех студентов, после чего они будут специализироваться по трем направлениям: машиностроение, электроника и общая разработка оружия.

Один из студентов рассказал, что его готовы были принять в Университет Цинхуа, являющийся одним из ведущих университетов Китая, но интерес к оружию, появившийся еще в детском возрасте, подтолкнул его к выбору технологического института.

Отметим, в ноябре автор The Washington Post заявил, что Китай опережает США в разработке систем искусственного интеллекта для применения в военной промышленности. Автор американского издания отметил, что преимуществом Китая стал централизованный характер экономики, позволяющий сконцентрировать на этой проблеме требуемые ресурсы.

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Искусственный интеллект
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