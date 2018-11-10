Орнитологи МГУ рассказали об экологической ловушке для птиц в Арктике

Москва, , 15:01 — REGNUM Орнитологи из Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) в составе международной группы ученых изучили влияние глобального потепления на численность птиц, гнездящихся в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

Группа исследователей из России, Чехии, Великобритании и Венгрии изучила влияние глобального потепления на пищевое поведение хищных животных.

Ученые использовали данные о 111 видов куликов из 237 популяций, построивших 38 191 гнезд. Кулики были выбраны в качестве модельного объекта по нескольким причинам. Эти птицы распространены на всех континентах (кроме Антарктиды), а также они устраивают гнезда на земле, что делает их одинаково доступными для хищников во всем мире.

Миграции на Север позволяют куликам гнездиться в местах, которые труднодоступны для хищников. Новое исследование показало, что рост глобального потепления привел к изменениям в численности грызунов в северных районах, что увеличило количество разоряемых гнезд.

Ученые выяснили, что в XXI веке гнезда куликов стали в два раза чаще разоряться хищниками в умеренной зоне и в три раза — в арктической.

Результаты исследования показали, что глобальное потепление вызывает изменение сложных межвидовых взаимодействий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре группа исследователей из США, Китая, Франции и Германии изучила данные с 4 тысяч поплавков «Арго» по всему миру. Данные ученых совпали с верхним уровнем предыдущих оценок влияния глобального потепления на температуру мирового океана.