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В районе Керчи найдено ранее неизвестное древнегреческое поселение

Наука

Археологи считают, что возраст поселения достигает 2,5 тыс. лет

Керчь, Крым, 9 ноября 2018, 23:08 — REGNUM  В восточном районе Крымского полуострова в районе города Керчь сотрудники Института археологии РАН нашли ранее неизвестное науке древнегреческое поселение возрастом порядка 2,5 тыс. лет, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на председателя Госкомитета республики по охране культурного наследия Сергея Ефимова.

По его информации, археологи в ходе раскопок установили, что это древнегреческое поселение периода расцвета Боспорского царства и его можно отнести к периоду IV — III веков до н.э.

По мнению ученых, это открытие имеет всероссийское научное значение.

Поселение Манитра занимало площадь порядка пяти тыс. квадратных метров и было разделено на жилую и хозяйственную зоны. Последняя имела внутри себя загоны для скота и хозяйственные ямы.

Кроме того, недалеко от поселения найден некрополь без следов более позднего разграбления, поэтому ученые считают, что там могут быть найдены уникальные артефакты.

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Археология
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