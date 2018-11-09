В районе Керчи найдено ранее неизвестное древнегреческое поселение

Керчь, Крым, , 23:08 — REGNUM В восточном районе Крымского полуострова в районе города Керчь сотрудники Института археологии РАН нашли ранее неизвестное науке древнегреческое поселение возрастом порядка 2,5 тыс. лет, сообщает 9 ноября ТАСС со ссылкой на председателя Госкомитета республики по охране культурного наследия Сергея Ефимова.

По его информации, археологи в ходе раскопок установили, что это древнегреческое поселение периода расцвета Боспорского царства и его можно отнести к периоду IV — III веков до н.э.

По мнению ученых, это открытие имеет всероссийское научное значение.

Поселение Манитра занимало площадь порядка пяти тыс. квадратных метров и было разделено на жилую и хозяйственную зоны. Последняя имела внутри себя загоны для скота и хозяйственные ямы.

Кроме того, недалеко от поселения найден некрополь без следов более позднего разграбления, поэтому ученые считают, что там могут быть найдены уникальные артефакты.

Читайте ранее в этом сюжете: Муфтий Чечни: на территории республики найден Ноев ковчег