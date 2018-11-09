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NASA и Google разработали виртуальную карту Марса

Наука

Проект получил название Google Mars

Вашингтон, 9 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Компании NASA и Google разработали виртуальную карту Марса, проект получил название Google Mars. Об этом сообщается на сайте Google.

Виртуальная карта Красной планеты включает в себя около 225 млн километров поверхности Марса. На ней показаны марсианские горы, вулканы, кратеры и пустыни.

Кроме того, изображения доступны в инфракрасном спектре, показывающем температурную карту Красной планеты.

Отмечается, что проект был создан на основе данных со спутников.

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