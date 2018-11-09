Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Компании NASA и Google разработали виртуальную карту Марса, проект получил название Google Mars. Об этом сообщается на сайте Google.

Виртуальная карта Красной планеты включает в себя около 225 млн километров поверхности Марса. На ней показаны марсианские горы, вулканы, кратеры и пустыни.

Кроме того, изображения доступны в инфракрасном спектре, показывающем температурную карту Красной планеты.

Отмечается, что проект был создан на основе данных со спутников.

Читайте также: Сервис Google Maps стал показывать Землю шарообразной