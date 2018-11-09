Учёные: землетрясения можно предсказывать по слабым сейсмическим колебаниям

Москва, , 12:13 — REGNUM Российские физики пришли к выводу, что можно предсказывать землетрясения незадолго до их начала по слабым сейсмическим колебаниям. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

По словам сотрудника МФТИ и Института динамики геосфер РАН Алексея Остапчука, прогноз можно осуществлять по слабым сейсмическим колебаниям, которые возникают в окрестностях разломов.

Он отметил, что переход разлома в состояние готовности к сейсмическому толчку можно обнаружить, анализируя спектр фонового шума. Перед началом землетрясения возникают характерные низкочастотные пики, причём их частота падает ещё ниже непосредственно перед сдвигом пород.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из Исландии нашли новый способ для оценки сейсмической активности.

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