Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов

Новосибирск, , 12:07 — REGNUM Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) и Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН выяснили секрет долголетия голого землекопа, средняя продолжительность жизни которого составляет 30 лет, сообщает 9 ноября издание «Наука в Сибири».

Так, его долгожительство может быть обусловлено особенностью работы системы репарации ДНК. С возрастом у землекопа не выявляется изменений, присущих старению, не меняются внешний вид и репродуктивная функция. При этом в пересчете на продолжительность жизни человека голый землекоп живет 600 лет.

«Активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа гораздо выше, чем в клетках мыши», — рассказала заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ Ольга Лаврик.

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Ученые надеются, что исследование репарации ДНК у землекопов позволит найти новые пути избавления от рака и заболеваний, связанных со старением организма, а также увеличить продолжительность и качество жизни человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые института Солка в Соединенных Штатах установили, что прием всей пищи в течение 10 часов компенсирует расстройства метаболизма, которые связаны с нарушением суточного цикла.

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