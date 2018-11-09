Пятница, 9 Ноября 2018 года
13:07:21 МСК

Российские ученые раскрыли секрет долголетия голых землекопов

Наука

Долгожительство грызунов может быть обусловлено особенностью работы системы репарации ДНК

Новосибирск, 9 ноября 2018, 12:07 — REGNUM  Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) и Института молекулярной и клеточной биологии (ИМКБ) СО РАН выяснили секрет долголетия голого землекопа, средняя продолжительность жизни которого составляет 30 лет, сообщает 9 ноября издание «Наука в Сибири».

Так, его долгожительство может быть обусловлено особенностью работы системы репарации ДНК. С возрастом у землекопа не выявляется изменений, присущих старению, не меняются внешний вид и репродуктивная функция. При этом в пересчете на продолжительность жизни человека голый землекоп живет 600 лет.

«Активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голого землекопа гораздо выше, чем в клетках мыши», — рассказала заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ Ольга Лаврик.

Читайте также: Влияние генотипа на долголетие изучили ученые в США

Ученые надеются, что исследование репарации ДНК у землекопов позволит найти новые пути избавления от рака и заболеваний, связанных со старением организма, а также увеличить продолжительность и качество жизни человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые института Солка в Соединенных Штатах установили, что прием всей пищи в течение 10 часов компенсирует расстройства метаболизма, которые связаны с нарушением суточного цикла.

Читайте подробнее: Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью еды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить