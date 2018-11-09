Пятница, 9 Ноября 2018 года
13:08:21 МСК

В Кении обнаружены останки самой маленькой человекообразной обезьяны

Наука

Представители вида Simiolus minutus весили около 3,5 кг и были размером с кошку

Найроби, 9 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  Учёные из США обнаружили в Кении останки самой маленькой человекообразной обезьяны в истории. Об этом сообщается в журнале Journal of Human Evolution.

Отмечается, что представители вида Simiolus minutus обитали на Земле 12,3−12,5 млн лет назад. Они весили около 3,5 кг и были размером с кошку. Судя по строению зубов, эти миниатюрные приматы питались листьями.

Учёные отнесли этих животных к человекообразным обезьянам. Предположительно, род Simiolus и современные человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы и орангутаны — произошли от общего предка.

Читайте также: Учёные: макаки используют перья птиц и траву для чистки зубов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить