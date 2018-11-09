В Кении обнаружены останки самой маленькой человекообразной обезьяны

Найроби, , 11:44 — REGNUM Учёные из США обнаружили в Кении останки самой маленькой человекообразной обезьяны в истории. Об этом сообщается в журнале Journal of Human Evolution.

Отмечается, что представители вида Simiolus minutus обитали на Земле 12,3−12,5 млн лет назад. Они весили около 3,5 кг и были размером с кошку. Судя по строению зубов, эти миниатюрные приматы питались листьями.

Учёные отнесли этих животных к человекообразным обезьянам. Предположительно, род Simiolus и современные человекообразные обезьяны — шимпанзе, гориллы и орангутаны — произошли от общего предка.

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