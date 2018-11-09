Учёные предложили использовать грибы в биологических солнечных панелях

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что в качестве основы для биологических солнечных панелей могут быть использованы грибы. Об этом сообщается в журнале Nano Letters.

Отмечается, что биологические солнечные панели вырабатывают электричество благодаря светочувствительным цианобактериям. Однако проблема заключается в том, что срок жизни бактерий слишком мал для реального применения подобных биотехнологий.

Учёные предложили увеличить время жизни цианобактерий путём использования грибов в качестве подложки. Благодаря этому бактерии получают необходимую влагу из почвы через небольшие каналы в грибе.

Эксперименты показали, что использование настоящего гриба заметно повышает выживаемость бактерий по сравнению с применением искусственной подложки.

Читайте также: Учёные создали материал для получения энергии с помощью фотосинтеза