Муфтий Чечни: на территории республики найден Ноев ковчег

Грозный, , 10:27 — REGNUM Найденный в Чечне остов корабля вполне вероятно является Ноевым ковчегом, а чеченцы могут быть потомками Ноя. Такое мнение высказал советник главы Чеченской Республики, муфтий Салах-Хаджи Межиев. Обосновал свое мнение он в интервью «Комсомольской правде по Северному Кавказу».

По словам муфтия, сами чеченцы называют себя «нохчи (й)», что происходит от слова «Нох» (Нух, Ной).

«Отсюда справедлива трактовка, что «нохчи» (чеченцы) — «потомки Ноя», — приводит слова Межиева пресс-служба духовного управления мусульман Чечни.

Как известно, последним пристанищем судна стала гора Арарат, но «учитывая ее протяженность по всему Кавказскому хребту», «вполне вероятно, что корабль мог проплыть дальше на север и сесть на мель в горах Чечни», и найденный остов в горах Чечни и есть Ноев Ковчег, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, первым высказал предположение о том, что в Чечне найден Ноев ковчег, местный исследователь Марат Макажо, который обнаружил на горе Садой-Лам странные, на его взгляд, окаменелости. Он предположил, что выступающие из горы слои породы похожи по фактуре на бревна. С помощью своих единомышленников Макажо пытается привлечь к теме специалистов. По его словам, в Чечню для изучения темы намерена отправиться экспедиция Русского географического общества.