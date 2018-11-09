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Ученые раскрыли способ борьбы с раком печени

Наука

К гибели раковых клеток в печени приводит увеличение активности гена BMAL1

Ученые раскрыли способ борьбы с раком печени
Печень (зарисовка)

Вашингтон, 9 ноября 2018, 08:55 — REGNUM  Остановить развитие особо опасных раковых опухолей печени позволяет нормализация циркадных ритмов, которыми называют колебания интенсивности различных биологических связанных со сменой дня и ночи процессов. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса в Хьюстоне (США). Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте MedicalXpress.

Специалисты отмечают, что циркадные ритмы, зависящие от режима дня, могут влиять на обмен веществ, усвоение пищи, сон, а также бодрствование.

По данным исследователей, к гибели раковых клеток в печени приводит увеличение активности гена BMAL1, участвующего в формировании циркадного ритма.

Ученые советуют жителям планеты вести правильный суточный ритм, понижающий риск развития рака.

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