Самая полезная в мире рыба обитает в Сибири — ученые

Красноярск, , 08:27 — REGNUM Боганидский голец, обитающий в арктической зоне Сибири, признан самой полезной рыбой в мире. Об этом рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем Сибирского федерального университета (СФУ) Михаил Гладышев в интервью РИА Новости.

То, что в данной рыбе содержится рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, обнаружили исследователи Института биофизики Сибирского отделения РАН и Сибирского федерального университета, отметил он.

По его словам, боганидский голец является «абсолютным чемпионом по полезности», так как в данном виде рыб уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм.

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