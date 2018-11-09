Учёные заинтересовались опустевшими из-за таяния вечной мерзлоты озёрами

Томск, , 08:14 — REGNUM Магистрантка биологического института Томского государственного университета Дарья Кузьмина уже несколько лет занимается изучением хасыреев — бывших озер, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. Недавно она получила поддержку Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, сообщила 9 ноября пресс-служба вуза.

«На дне бывших водоемов накапливается огромное количество минеральных веществ, которые служат идеальной питательной базой, — сказала молодой учёный. — При определенных условиях происходит «вспышка» жизни — хасрыреи покрываются буйной растительностью. В суровых климатических условиях Арктики и субарктики их можно использовать для решения агрономических задач».

В пресс-службе университета отметили, что целенаправленное создание таких оазисов требуется понять причины и механизмы этих «вспышек». В настоящее время работу по их изучению ведут специалисты Центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ, в котором работает Дарья.

В перспективе хасыреи могут быть использованы для создания технологий, которые обеспечат поддержание продуктивных экосистем в северных районах России и решат различные сельскохозяйственные задачи, например, позволят развивать кормовую базу для животных.

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