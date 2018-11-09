Ученые расшифровали ДНК древнейшей мумии Нового Света

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Ученые расшифровали ДНК древнейшей мумии Америки возрастом более 10 тыс. лет, которая была найдена в Пещере Духов на территории США в 1940 году, результаты исследования были представлены в журнале Science.

Выяснилось, что древние обитатели Нового Света, жившие на территории Северной и Южной Америки примерно 10 тыс. лет назад, приходились родственниками друг другу и были близкими родичами современных индейцев.

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Ученые долго время считали, что предки современных индейцев переселились в Америку из Южной Сибири и Алтая примерно 15 тыс. лет назад в ходе единственной волны миграции. Однако появляется все больше свидетельств того, что их было как минимум три.

Новое открытие позволяет сделать вывод, что после переселения предки индейцев разделились на три группы, одна из них осталась в Северной Америке, а две другие отправились на юг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из университета Манчестера в Великобритании восстановили полную митохондриальную ДНК мумий двух братьев Хнум-нахта и Нахт-анха, которые были найдены в 1907 году.

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