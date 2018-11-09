Учёные России и Южной Кореи получили нанопружины из кобальта и железа

Владивосток, , 07:23 — REGNUM Уникальные нанопружины из кобальта и железа, которые обладают магнитными свойствами и способностью сохранять упругость, впервые получили учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Корë (Южная Корея), сообщила пресс-служба российского вуза.

Нанопружины были открыты несколько лет назад. Их можно использовать для создания нанороботов, наносенсоров, новых видов памяти и агентов для адресной доставки лекарств. Одна из причин, по которой их магнитные свойства ранее специально не исследовали, кроется в сложности получения таких маленьких структур: их диаметр составляет около 50 нанометров, что соответствует цепочке всего из 200 атомов.

«Оказалось, что эти киральные спиралеподобные нанообъекты при взаимодействии с магнитными полями проявляют отличные от нанопроволок цилиндрической формы процессы перемагничивания», — прокомментировал полученный результат доцент кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак.

Он добавил, что указанное свойством может использоваться для более эффективного управления нанобъектами с помощью магнитных полей. Также учёные убедились в том, что нанопружины обладают набором свойств характерных для макропружин.

В свою очередь заведующий лабораторией пленочных технологий кафедры физики низкоразмерных структур Школы естественных наук ДВФУ Алексей Огнев пояснил, что полученные материалы могут применяться при создании нанодвижителей, систем экспресс-тестирования белковых молекул, капсул для переноса молекулярных соединений и других полезных устройств.

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