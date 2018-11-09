Пятница, 9 Ноября 2018 года
08:10:48 МСК

Учёные России и Южной Кореи получили нанопружины из кобальта и железа

Наука

Материалы могут применяться при создании нанодвижителей и систем экспресс-тестирования белковых молекул

Владивосток, 9 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Уникальные нанопружины из кобальта и железа, которые обладают магнитными свойствами и способностью сохранять упругость, впервые получили учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Университета Корë (Южная Корея), сообщила пресс-служба российского вуза.

Нанопружины были открыты несколько лет назад. Их можно использовать для создания нанороботов, наносенсоров, новых видов памяти и агентов для адресной доставки лекарств. Одна из причин, по которой их магнитные свойства ранее специально не исследовали, кроется в сложности получения таких маленьких структур: их диаметр составляет около 50 нанометров, что соответствует цепочке всего из 200 атомов.

«Оказалось, что эти киральные спиралеподобные нанообъекты при взаимодействии с магнитными полями проявляют отличные от нанопроволок цилиндрической формы процессы перемагничивания», — прокомментировал полученный результат доцент кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак.

Он добавил, что указанное свойством может использоваться для более эффективного управления нанобъектами с помощью магнитных полей. Также учёные убедились в том, что нанопружины обладают набором свойств характерных для макропружин.

В свою очередь заведующий лабораторией пленочных технологий кафедры физики низкоразмерных структур Школы естественных наук ДВФУ Алексей Огнев пояснил, что полученные материалы могут применяться при создании нанодвижителей, систем экспресс-тестирования белковых молекул, капсул для переноса молекулярных соединений и других полезных устройств.

Читайте также: Российские ученые синтезировали пептид для борьбы с болезнью Альцгеймера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные открытия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить