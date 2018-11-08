Четверг, 8 Ноября 2018 года
16:26:21 МСК

Названа полезная диета с длительным эффектом

Наука

Средиземноморскую диету опробовали на 600 добровольцах в возрасте 55-75 лет с лишним весом и метаболическим синдромом

Названа полезная диета с длительным эффектом
i yunmai
На весах

Мадрид, 8 ноября 2018, 15:02 — REGNUM  Снизить вес, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать достигнутый результат позволяет средиземноморская диета с низким содержанием калорий. К такому выводу пришли специалисты из испанского университета Ровира и Виргили, сообщает MedicalXpress.

Пациентам с избыточным весом и риском заболеваний сердца и сосудов обычно рекомендуют диеты с низким содержанием жиров и углеводов. Однако ученые пока не подтверждают, что именно такой стиль питания дает долгий эффект.

Испанские ученые изучили иной тип питания — диету с большим количеством свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. В ней также сведены к минимуму блюда из красного мяса, в приоритете — рыба и морепродукты.

Средиземноморскую диету опробовали на 600 добровольцах в возрасте 55−75 лет с лишним весом и метаболическим синдромом. Пациенты также занимались физкультурой. Через год 33,7% из них сократили массу тела по меньшей мере на 5%, также у них заметно улучшилось усвоение глюкозы. С течением времени достигнутый эффект сохраняется, отмечают ученые.

Читайте также: Влияние генотипа на долголетие изучили ученые в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить