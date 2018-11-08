Названа полезная диета с длительным эффектом

Мадрид, , 15:02 — REGNUM Снизить вес, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать достигнутый результат позволяет средиземноморская диета с низким содержанием калорий. К такому выводу пришли специалисты из испанского университета Ровира и Виргили, сообщает MedicalXpress.

Пациентам с избыточным весом и риском заболеваний сердца и сосудов обычно рекомендуют диеты с низким содержанием жиров и углеводов. Однако ученые пока не подтверждают, что именно такой стиль питания дает долгий эффект.

Испанские ученые изучили иной тип питания — диету с большим количеством свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. В ней также сведены к минимуму блюда из красного мяса, в приоритете — рыба и морепродукты.

Средиземноморскую диету опробовали на 600 добровольцах в возрасте 55−75 лет с лишним весом и метаболическим синдромом. Пациенты также занимались физкультурой. Через год 33,7% из них сократили массу тела по меньшей мере на 5%, также у них заметно улучшилось усвоение глюкозы. С течением времени достигнутый эффект сохраняется, отмечают ученые.

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