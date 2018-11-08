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SpaceX планирует модифицировать вторую ступень ракеты Falcon 9

Наука

По конструкции она будет похожа на вторую ступень ракеты BFR

SpaceX планирует модифицировать вторую ступень ракеты Falcon 9
SpaceX
Falcon 9

Лос-Анджелес, США, 8 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Американская компания SpaceX планирует модифицировать вторую ступень ракеты Falcon 9. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Компания намерена разработать такую модификацию второй ступени Falcon 9, которая по конструкции будет похожа на вторую ступень ракеты BFR.

Предполагается, что на ней будет отработан вход в атмосферу на высокой скорости. Это будет сделано перед созданием полноценной сверхтяжелой ракеты BFR.

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