Учёные впервые обнаружили «фонтан» в центре галактики

Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Учёные из США впервые обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, которая формирует замкнутый цикл молекулярного газа. Об этом сообщается в журнале Science Alert.

Отмечается, что чёрная дыра находится в центре галактики Abell 2597, расположенной в миллиарде световых лет от Земли.

Холодный молекулярный газ притягивается благодаря гравитации черной дыры, в результате чего образуется аккреционный диск. Затем его часть выбрасывается в виде струй плазмы.

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