Видео: какаду Гоффина способны создавать инструменты из картона

Вена, , 14:13 — REGNUM Учёные из Австрии пришли к выводу, что какаду Гоффина способны создавать инструменты и применять их при решении разных задач. Об этом сообщается в журнале PLOS One.

Учёные провели эксперимент, в котором птицы смогли оторвать кусок картона необходимой длины в зависимости от того, насколько далеко находилась награда.

Также отмечается, что попугаи не смогли адаптировать ширину получившегося инструмента из-за строения своего клюва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новокаледонские вороны умеют делать составные инструменты из деталей.

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