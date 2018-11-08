Более 300 молодых инноваторов принимают участие в форуме «ТехноКульт»

Тюмень, , 13:16 — REGNUM Более 300 молодых предпринимателей, учёных и студентов принимают участие в форуме «ТехноКульт», который накануне стартовал в Тюменском технопарке. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

На форуме молодые инноваторы представили порядка 60 проектов. По словам организатора мероприятия, председателя Клуба УМНИКов Тюменской области Вадима Довбыша, в этом году форум расширил свою географию: в мероприятии участвуют представители четырёх субъектов России: Тюменской и Омской областей, Пермского края и Ингушетии.

«Отличие второго форума в том, что мы разделили его участников на два потока: общий и специализированный», — пояснил Довбыш, добавив, что в общем потоке проекты принимались на уровне идеи, в то время как на спецпоток представлялись проекты с уровнем выше, прошедшие обязательную экспертизу у индустриальных партнёров.

17 ноября организаторы форума запустят акселерационную программу для авторов и команд проектов, которые получат практические инструменты для привлечения инвестиций в свои стартапы. Форум завершится конкурсом инновационных проектов с призовым фондом в один миллион рублей.

Читайте также: Дом мечты и аппарат Карлсона: в Тюмени прошла девятая битва учёных