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Археологи: древние галлы бальзамировали головы врагов

Наука

Для этого они использовали смолу

Париж, 8 ноября 2018, 13:03 — REGNUM  Французские и ирландские исследователи подтвердили рассказы древних историков о том, что галлы отсекали головы своих врагов и бальзамировали их. Об этом говорится в статье в Journal of Archaeological Science.

Ученые работали на территории древнего поселения Лю Келар в южной Франции под руководством Режан Рур из Университета Монпелье III. Там были найдены тысячи человеческих костей, в основном черепов и фрагментов шейных позвонков. Следы на останках говорят о том, что головы были отрублены.

Специальный анализ показал присутствие на черепах веществ, образующихся при распаде компонентов смолы хвойных деревьев. О том, что кельтские племена, в том числе галлы, бальзамируют головы побежденных противников, писал, к примеру, античный историк Страбон.

Теперь ученые хотят выяснить, когда именно возник обычай бальзамирования — в конце IV или начале III веков до нашей эры.

Как сообщало ИА REGNUM, шведские ученые выяснили, что во времена нападений викингов на европейские страны в Скандинавии выросло производство дёгтя и смолы. Об этом говорит множество воронкообразных ям — печей, большинство из которых были сооружены в 100−400 годах нашей эры.

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Археология
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