Судьбу байкальской нерпы обсудили в Архангельске

Архангельск, , 11:36 — REGNUM В рамках X Международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики», посвященной памяти профессора Алексея Яблокова, экспертному сообществу представили программу по изучению байкальской нерпы.

Конференция проходила с 29 октября по 2 ноября 2018 года в Архангельске. Совещание, посвященное состоянию тюленьих популяций в закрытых водоёмах, в частности, байкальской нерпе, состоялось 1 ноября. Мероприятие организовала экспертно-консультативная рабочая группа Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Университета Лидса (Великобритания) при содействии Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и других.

Основные направления программы изучения и сохранения байкальской нерпы, разработанные по инициативе фонда, представил академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Вячеслав Рожнов. По мнению специалистов, нерпа нуждается в тщательном изучении, ведь её уничтожение несёт в себе огромный риск для всей экосистемы озера Байкал. То, что проблема сохранения байкальской нерпы актуальна, подтверждают появившиеся в СМИ в 2018 году сообщения о возможном возобновлении промышленного отстрела уникального эндемика.

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«Помимо собственно научного аспекта изучения байкальской нерпы важно институционализировать исследования эндемика на государственном уровне. К сожалению, сейчас никто не занимается данной проблематикой на государственном уровне в достаточной мере, а ведь сохранение популяции байкальской нерпы крайне важно для поддержания всей экосистемы Байкала и понимания происходящих в ней процессов», — прокомментировала генеральный директор Фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.

Уточняется, что учёные обсудили перспективные исследования и разработали на их основе итоговый документ, который должен послужить базой для продолжения изучения нерпы. С его содержанием специалисты планируют познакомить представителей российских министерств и ведомств.

В работе секции приняли участие не только российские учёные. Например, с докладом о байкальской нерпе выступил профессор Токийского университета Миязаки Нобуюки.

Добавим, мероприятия из программы специалисты планируют внедрить на практике. В частности, в 2019 году сотрудники ИПЭЭ РАН, ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье» при поддержке Фонда «Озеро Байкал» намерены осуществить мечение нерп спутниковыми радиомаяками и провести сопутствующие исследования животных на Ушканьих островах.

Напомним, байкальская нерпа — эндемик Байкала, самого большого пресноводного озера в мире.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году стало известно, что «в недрах» различных российских министерств и ведомств вынашивается идея о возобновлении промышленной добычи этого уникального животного. Чиновники руководствовались тем, что байкальская нерпа слишком расплодилась, и её численность необходимо регулировать. Эта новость вызвала большой общественный резонанс. Против выступали не только экологи и зоозащитники, но и простые жители России. В интернете создавались петиции, призывающие остановить стремление чиновников к узаконенному убийству» байкальской нерпы. После этого чиновники оставили эту идею, однако её обсуждения продолжаются по сей день.

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