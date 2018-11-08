Ученые выявили зависимость тревожности собак от одной из аминокислот

Хельсинки, , 09:42 — REGNUM Группа исследователей из университета Хельсинки выяснили, что в крови у собак, страдающих тревожным расстройством, повышается концентрация аминокислоты глутамина и его производных. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.

На основе данный экспериментов, проведенных с двумя группами собак (20 животных с повышенной тревожностью и столько же с нормальным состоянием психики), ученые установили, что пугливые и обычные собаки отличаются по содержанию в крови глутамина и его метаболитов.

Исследователям, однако, не удалось выяснить, является ли повышенное содержание указанных веществ в крови причиной или следствием повышенной тревожности животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские ученые не смогли подтвердить превосходство интеллекта собак над интеллектом остальных животных.

По сведениям исследователей, степень интеллектуального превосходства собак часто завышалась, к примеру, с решением несложных головоломок не хуже лучших друзей человека справлялись еноты, гиены и некоторые другие сородичи собак. Также в подражании человеку собак превосходят приматы и дельфины.

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