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В Индонезии нашли древнейшие наскальные рисунки

Наука

Древний художник изобразил на стене пещеры животных, внешним видом напоминающих коров

Джакарта, 8 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  Наскальные рисунки возрастом около 40 тыс. лет были найдены в одной из пещер острова Калимантан в Индонезии. Об этом пишет научный журнал Nature.

По мнению археологов, обнаруживших изображения на стене известковой пещеры, данные рисунки могут быть одними из наиболее древних в мире. Сообщается, что художник изобразил животных, внешним видом напоминающих коров. Кроме того, в пещере были обнаружены отпечатки кистей рук древнего человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что в провинции Шаньси на севере Китая было обнаружено редкое древнее захоронение с фресками.

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Археология
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