Сеть центров космического мониторинга создадут в российской Арктике

Нарьян-Мар, , 17:51 — REGNUM К 2020 году в Арктической зоне РФ сеть автоматических оптических комплексов мониторинга околоземных космических объектов. Об этом в Нарьян-Маре заявил представитель Московского физико-технического института (МФТИ) Александр Родин, пишет nao24.ru.

«Мы намереваемся развернуть к 2020 году в Арктической зоне РФ сеть автоматических оптических комплексов мониторинга околоземных космических объектов на всех типах орбит, — сообщил Александр Родин. — Первые шаги в этом направлении будут сделаны буквально в ближайшие недели на территории Ненецкого автономного округа при активном содействии администрации региона. Планируем в конце ноября разместить экспериментальный образец телескопа в Амдерме, в конце первой декады декабря он должен начать работать».

Развёртывание сети комплексов наблюдения, в том числе, необходимо и для парирования военных угроз Российской Федерации из космоса, так как позволяет осуществлять оперативное и высокоточное измерение угловых координат объектов, сближающихся с отечественными спутниками. Кроме того, это будет способствовать уточнению мест и времени падения опасных космических объектов на Землю.

Родин подчеркнул, что мониторинг космоса — это сейчас чрезвычайно актуальная задача, все космические державы так или иначе этим озабочены. Околоземное пространство перестало быть пустым, становится острой проблема его заполнения мусором, опасность столкновения с ним неуклонно возрастает. Особенно это касается именно полярных зон, поскольку как раз там сходятся траектории движения практически всех аппаратов, которые находятся на солнечно-синхронных орбитах и орбитах, предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

Добавим, что ближайший от НАО Центр космического мониторинга находится в Северном Арктическом федеральном университете (Архангельск). Будут ли привлечены ресурсы этого Центра для создания сети комплексов мониторинга пока неизвестно.

Читайте также:

России не получается отстоять свои интересы в Арктике — Кобылкин