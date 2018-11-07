Учёные установили рекорд дальности квантовой связи

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Учёные из США и Швейцарии Учёные для квантового распределения ключей шифрования с помощью оптоволоконного кабеля. Об этом сообщается в Physical Review Letters.

Физики сгенерировали фотоны с частотой около 2,5 гигагерц, которые были переданы по кабелю. После этого они регистрировали их при помощи однофотонного детектора, который состоял из сверхпроводящих нанопроволок.

Отмечается, что при длине кабеля 250 километров скорость передачи достигла 4,9 килобит в секунду. При рекордной длине кабеля 421 километр скорость составила 0,49 бит в секунду.

Кроме того, в ходе эксперимента авторы проверили, что система остается стабильной в течение долгого времени — не менее 24 часов, а также защищённой от перехвата информации.