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В Москве прошел торжественный марш в честь парада 1941 года: фоторепортаж

Наука

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В Москве прошел торжественный марш в честь парада 1941 года: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года

Москва, 7 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  В День воинской славы России 7 ноября на Красной площади состоялся торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года. Шествие, численность которого достигла 5 тыс. человек, прошло в сопровождении Сводного военного музыкального оркестра, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На торжественном марше присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
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Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
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Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади

«Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. «Все для фронта, все для победы!» — осенью 1941 года для москвичей это были не пустые слова», — подчеркнул мэр.

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Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
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Образцы военной техники на марше, посвящённом 77-й годовщине военного парада 1941 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Образцы военной техники на марше, посвящённом 77-й годовщине военного парада 1941 года
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Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
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Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года

В состав марша вошли учащиеся военных вузов в составе исторических рот, кадетские парадные расчёты, постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» — кавалерийский почётный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

За музыкальное сопровождение торжественного марша отвечал Сводный военный оркестр Московского гарнизона под управлением начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ — главного военного дирижёра полковника Тимофея Маякина.

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Образцы военной техники на марше, посвящённом 77-й годовщине военного парада 1941 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Образцы военной техники на марше, посвящённом 77-й годовщине военного парада 1941 года
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Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Торжественный марш, посвящённый 77-й годовщине военного парада 1941 года
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Дарья Антонова © ИА REGNUM

По окончании марша на Красной площади начал свою работу музей под открытым небом, где посетители могут увидеть разнообразную историческую боевую технику и сделать памятные фото у фотозон и 3D-плакатов.

Напомним, военный парад прошёл на Красной площади 7 ноября 1941 года в начале Великой Отечественной войны во время легендарной битвы за Москву. Парад имел огромное значение не только для москвичей, но и для всей армии. После прохождения торжественным маршем по Красной площади солдаты направлялись сразу на фронт.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с проведением парада в Москве затруднено дорожное движение.

Читайте подробнее: Москва готовится к параду: движение по Ильинке перекрыто

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regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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