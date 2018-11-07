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В музее первого президента США найден топор возрастом 6 тыс. лет

Наука

Каменный топор был сделан индейцами около шести тысяч лет назад

В музее первого президента США найден топор возрастом 6 тыс. лет
Иллюстрация: Mountvernon.org
Каменный топор

Вашингтон, 7 ноября 2018, 12:11 — REGNUM  В США на территории музея Маунт-Вернон, поместья первого президента США Джорджа Вашингтона, был найден каменный топор, сделанный около шести тысяч лет назад. Об этом сообщается на сайте музея.

Поместье и плантация Маунт-Вернон на севере Вирджинии с 1674 года принадлежали семье Вашингтон. С 1987 года в поместье проводились археологические работы, в ходе которых было обнаружено множество артефактов, сделанных индейцами.

В ходе последней археологической экспедиции в октябре 2018 года двое подростков нашли топор, возраст которого составил около шести тысяч лет.

Предположительно, как раз тогда индейцы начали заниматься сельским хозяйством. А на территории современного штата Вирджиния индейцы жили еще около 8,5 тыс. лет назад.

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Археология
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