В музее первого президента США найден топор возрастом 6 тыс. лет

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM В США на территории музея Маунт-Вернон, поместья первого президента США Джорджа Вашингтона, был найден каменный топор, сделанный около шести тысяч лет назад. Об этом сообщается на сайте музея.

Поместье и плантация Маунт-Вернон на севере Вирджинии с 1674 года принадлежали семье Вашингтон. С 1987 года в поместье проводились археологические работы, в ходе которых было обнаружено множество артефактов, сделанных индейцами.

В ходе последней археологической экспедиции в октябре 2018 года двое подростков нашли топор, возраст которого составил около шести тысяч лет.

Предположительно, как раз тогда индейцы начали заниматься сельским хозяйством. А на территории современного штата Вирджиния индейцы жили еще около 8,5 тыс. лет назад.

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