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Молочное животноводство в Восточной Азии было освоено 3,3 тыс. лет назад

Наука

Жители степей Восточной Азии переняли технологии у соседей из западных евразийских степей

Лейпциг, Германия, 7 ноября 2018, 11:29 — REGNUM  Учёные из Германии пришли к выводу, что в Восточной Азии молочное животноводство было освоено около 3,3 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Согласно исследованию учёных, древние степняки из Восточной Азии освоили производство молочных продуктов около 3,3 тыс. лет назад. При этом вероятно, что жители степей Восточной Азии переняли у соседей из западных евразийских степей технологии разведения дающих молоко животных.

Отмечается, что учёные не наши доказательств масштабного вытеснения коренных народов пастухами с запада, как это было, например, в Европе или в Саяно — Алтайском регионе.

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Научные исследования
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