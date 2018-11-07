Молочное животноводство в Восточной Азии было освоено 3,3 тыс. лет назад

Лейпциг, Германия, , 11:29 — REGNUM Учёные из Германии пришли к выводу, что в Восточной Азии молочное животноводство было освоено около 3,3 тыс. лет назад. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Согласно исследованию учёных, древние степняки из Восточной Азии освоили производство молочных продуктов около 3,3 тыс. лет назад. При этом вероятно, что жители степей Восточной Азии переняли у соседей из западных евразийских степей технологии разведения дающих молоко животных.

Отмечается, что учёные не наши доказательств масштабного вытеснения коренных народов пастухами с запада, как это было, например, в Европе или в Саяно — Алтайском регионе.

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