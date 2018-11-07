Учёные: майнинг криптовалют оказался затратнее добычи металлов

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что затраты энергии на майнинг криптовалют оказались сопоставимы с энергозатратами на добычу металлов эквивалентной стоимости. Об этом сообщается в журнале Nature Sustainability.

Согласно исследованию, один доллар в биткоинах в семь раз менее энергозатратен одного доллара в алюминии. При этом он почти в четыре раза затратнее меди и золота, а также примерно в два раза затратнее платины и редкоземельных металлов.

Также отмечается, что майнинг криптовалют негативным образом влияет на экологию. Так, углеродный след майнинга за полтора года ученые оценивается в интервале от 3 до 15 млн тонн углекислого газа.

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