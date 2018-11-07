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Учёные ТГАСУ разработали добавку, которая снизит стоимость стройматериалов

Наука

Модифицирующие добавки из торфа сделают бетон прочнее и дешевле

Томск, 7 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  Строительную добавку из термомодифицированного торфа разработал научный коллектив Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Её применение вместо импортных аналогов позволит значительно снизить себестоимость производства цементной продукции, сообщает 7 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что комплексные модифицирующие добавки, как правило, поставляются из-за рубежа. Учитывая, что основой разработанной добавки является торф, учёные предложили пойти путём импортозамещения и использовать местное сырьё. Томская область занимает второе место в России по запасам торфа. Содержащиеся в нём органические и минеральные соединения могут применяться при изготовлении цементных смесей, что снизит стоимость продукции на 15−20%.

«Торф обжигается в специально разработанной герметичной вакуумной установке при 600 градусах, — рассказывает аспирант кафедры СМиТ Ольга Демьяненко. — Затем полученный продукт измельчается до порошкообразного состояния, просеивается и становится самостоятельной модифицирующей добавкой или компонентом комплексной. Потом песок, цемент и добавка МТ-600 смешиваются до однородного состояния и затворяются водой. Готовая смесь формуется без использования опалубки с помощью 3D-принтера».

По словам молодого учёного, применение добавок на основе термомодифицированного торфа приведет к повышению прочности бетона, пластичности смеси, регулированию скорости твердения, уменьшению трудозатрат, ресурсо‑ и энергосбережению. В ТГАСУ созданы условия для исследования в области аддитивных технологий: лабораторная модель 3D принтера печатает конструкции площадью до 1x1x1.5 метров.

Разработкой уже заинтересовались производители строительных смесей, так как по свойствам она не уступает импортным аналогам.

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Добыча строительных материалов
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