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Китай запустит новые ракеты-носители на жидком топливе в 2020 году

Наука

Корпорация CASC планирует организовать для отечественных и зарубежных клиентов как индивидуальную, так и попутную доставку груза в космос

Пекин, 7 ноября 2018, 08:12 — REGNUM  Первые запуски ракет-носителей на жидком топливе — «Чанчжэн-6А», «Чанчжэн-7А», «Чанчжэн-8» — планируется осуществить уже в 2020 году. Об этом, как передает Синьхуа, сообщил представитель Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

По его словам, корпорация CASC планирует организовать для отечественных и зарубежных клиентов как индивидуальную, так и попутную доставку груза в космос с помощью своих ракет-носителей.

15 октября Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что китайская околоземная группировка, обеспечивающая систему спутниковой навигации Beidou, пополнена двумя новыми орбитальными аппаратами.

В компании добавили, что два навигационных спутника были выведены на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-3B».

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