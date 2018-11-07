Российские и португальские ученые планируют создать аэрощуп Marine

Томск, , 07:26 — REGNUM Учёные Томского государственного университета (ТГУ) совместно с исследователями Центра морских и экологических исследований (CIMA, Португалия) планируют создать аэрощуп Marine — устройство для экспресс-диагностики донных отложений — и разработать технологию очистки водоемов от загрязнений нефтью, сообщает 7 ноября пресс-служба вуза.

Предварительная договоренность о совместной работе была достигнута на встрече представителей биологического института ТГУ с послом Португалии в России Пауло Визеу Пинейро и атташе по научным и образовательным связям Жоау Карлушем Мендонсой, состоявшейся в Москве.

«Автоматизированный комплекс будет востребован на мировом рынке экологических услуг, особенно в районах, подверженных негативному влиянию нефтяных разливов», — пояснил директор биологического института Данил Воробьев.

Португальский центр является ведущим междисциплинарным исследовательским подразделением Университета Алгарве. Наряду с проведением масштабных исследований и образовательной деятельностью сотрудники CIMA занимаются проведением мониторинга окружающей среды.

Аэрощуп — мобильный аппаратно-программный комплекс для экпресс-оценки и картирования нефтезагрязненных донных отложений водных объектов. Позволяет существенно ускорить, упростить и удешевить процесс экспертизы. Внесен в дорожную карту по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Томской области.

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