В российском сегменте МКС произошёл сбой в компьютерной системе

Москва, , 16:59 — REGNUM В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошёл сбой в компьютерной системе. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

"Пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошёл сбой программы, — сообщили в пресс-службе, отметив, что «для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск».

Подчёркивается, что сбой никак не отразится на работе МКС, поскольку «штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах».

Тем не менее, для уверенности в надёжности запланированной в этом месяце стыковки с кораблём «Прогресс» 8 ноября будет проведена перезагрузка системы, сообщили в «Роскосмосе».