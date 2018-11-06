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В российском сегменте МКС произошёл сбой в компьютерной системе

Наука

Сбой произошёл в работе одного из трёх компьютеров

Москва, 6 ноября 2018, 16:59 — REGNUM  В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошёл сбой в компьютерной системе. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

"Пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошёл сбой программы, — сообщили в пресс-службе, отметив, что «для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск».

Подчёркивается, что сбой никак не отразится на работе МКС, поскольку «штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах».

Тем не менее, для уверенности в надёжности запланированной в этом месяце стыковки с кораблём «Прогресс» 8 ноября будет проведена перезагрузка системы, сообщили в «Роскосмосе».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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