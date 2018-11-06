NASA обозначило район посадки своей станции InSight на Марсе

Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США NASA заявило об окончательном выборе площадки для посадки станции InSight на Марс, сообщает 6 ноября телеканал «Звезда» со ссылкой на представителей агентства.

По информации телеканала, изучались 22 возможных варианта посадочной площадки, которые отвергались по различным соображениям, включая степень ветрености.

В результате специалисты остановили свой выбор на площадке Элизиум Планитиа, расположенной на краю лавовой равнины. Станция должна будет совершить посадку на гладкой площадке размером 130 на 27 км.

Посадка будет произведена с использованием парашютной системы, рассчитанной на характеристики атмосферы Марса.

Напомним, межпланетная станция InSight стартовала к Марсу 5 мая с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Полет к этой планете займёт 205 суток.

Одной из задач экспедиции станет изучение Марса с целью уточнения процесса возникновения планет Солнечной системы.

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