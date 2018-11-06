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Смертность из-за устойчивости бактерий к антибиотикам растет — исследование

Наука

Чаще всего такие смерти регистрируются в Италии и Греции

Берлин, 6 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Число летальных исходов из-за устойчивости бактерий к лекарствам-антибиотикам в 2017 году составило 33 тыс. При этом статистика разнится от страны к стране, передает немецкий телеканал N-TV.

По данным международного исследования, опубликованного журналом The Lancet Infectious Diseases, число подобных смертей растет с 2007 года. Ученые ссылаются на данные Европейской сети по наблюдению за устойчивостью к противомикробным средствам (EARS-Net).

Против множества бактерий нет эффективного антибиотика. Около трети вызванных ими заболеваний возникают в медицинских учреждениях. Больше всего им подвержены грудные дети и люди старше 65 лет. Больше всего таких случаев выявлено в Греции и Италии.

В 39% случаев не могут помочь даже резервные антибиотики. Исследователи сосредоточились на восьми видах бактерий, которые обычно обнаруживаются в крови или спинномозговых жидкостях. Были рассмотрены различные пути заражения, включая заражение через кровь, мочевыводящие и дыхательные пути, а также в ходе хирургических операций. В Европе в 2015 году произошло более 650 000 заражений устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Ученые рекомендуют проводить больше исследований в этой области, улучшить санитарно-гигиеническую ситуацию в больницах, а рядовым жителям — принимать антибиотики строго по предписанию врачей.

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