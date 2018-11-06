В Саратовском вузе разработали программу для распознавания эмоций в голосе

Саратов, , 15:17 — REGNUM Программу оценки эмоционального состояния человека в звучащей речи разработал аспирант Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Александр Захаров, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что научным руководителем работы молодого ученого является доктор физико-математических наук, профессор кафедры Информационной безопасности автоматизированных систем СГТУ Инна Пластун, научными консультантами выступают заведующая кафедрой русского и латинского языков СГМУ Лариса Прокофьева и доцент кафедры психиатрии СГМУ Наталия Филиппова.

«Представленная программа на основе анализа голосового сигнала и звучащей речи человека дает оценку эмоционального состояния человека», — говорится в сообщении.

Подобная программная экспертная оценка, сообщили в пресс-службе востребована в психологии, психиатрии, юридической лингвистике, медицине, при обучении и тестировании персонала и в других областях.

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