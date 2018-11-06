В Млечном Пути обнаружена звезда возрастом 13,5 млрд лет

Балтимор, США, , 13:42 — REGNUM Международная группа учёных заявила о существовании в Млечном Пути звезды возрастом около 13,5 млрд лет. Об этом сообщается на портале Phys.org.

Звезду обнаружили по слабому движению, которое было зафиксировано при изучении её компаньона. Из-за этого учёные прозвали её неуловимой.

Отмечается, что масса светила составляет всего лишь 14% от массы Солнца. Это близкое к минимуму значение для запуска реакции термоядерного горения водорода в недрах звезды. Кроме того, эта звезда имеет самый низкий уровень металличности из всех известных звезд.

Возраст объекта составляет около 13,5 млрд лет, она была сформирована вскоре после Большого взрыва. Звезде дали наименование 2MASS J18082002−5 104 378 B.

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