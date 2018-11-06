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Хищные растения помогли учёным создать наноробота для движения внутри глаза

Наука

Нанороботы могут проходить сквозь плотное вещество стекловидного тела

Берлин, 6 ноября 2018, 13:18 — REGNUM  Учёные из Германии, Дании и Китая разработали нанороботов, которые могут проходить сквозь плотное вещество стекловидного тела глаза. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Отмечается, что для этого учёные использовали специальное скользящее покрытие, которое было получено на основе перфторуглеродов. Подобное соединение, содержащееся у плотоядных растений рода Nepenthes, является очень скользким.

Отмечается, что до сегодняшнего дня подобные нанороботы могли перемещаться только в биологических жидкостях или модельных системах, но не в реальных тканях. Благодаря разработке, в перспективе можно будет лечить множество глазных заболеваний — от диабетической ретинопатии до глаукомы.

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Научные исследования
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