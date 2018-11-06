Инженеры научили робот и дрон совместному исследованию местности

Гонконг, Китай, , 12:24 — REGNUM Инженеры из Китая разработали алгоритм, с помощью которого дрон и наземный робот могут совместно создавать карту местности и избегать препятствий при движении. Об этом сообщается на сайте Arxiv.org.

Разработчики создали алгоритм, который способен постоянно строить карту окружающей среды и наносить на неё объекты. При этом образуется граница между исследованной и неисследованной областями.

Отмечается, что планировщик пути устроен так, что он обновляет траекторию и посылает дрон к наиболее длинному участку границы, поощряя исследование неизученных областей.

Тесты показали, что алгоритм совместной работы дрона и робота позволяет исследовать местность быстрее, чем это делают те же аппараты по отдельности.

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