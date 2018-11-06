Женева, Швейцария, , 12:05 — REGNUM Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что озоновый слой на Земле полностью восстановится к 2060 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Согласно докладу, озоновый слой Земли восстанавливается с 2000 года примерно на 1−3% за десятилетие. Такими темпами он полностью восстановится в Северном полушарии к 2030-м годам, а на всей планете — к 2060 году.

Отмечается, что этого удалось добиться благодаря Монреальскому протоколу, запрещающему производство озоноразрушающих соединений.

Добавим, что российские учёные опровергли гипотезу о том, что разрушение озоносферы происходит из-за фреона. По данным учёных, антропогенного влияния на озоновый слой нет, а есть природная изменчивость.

Читайте также: Монреальский протокол должен быть запрещен

Поэтому принятие Монреальского протокола способствовало потере Россией холодильной и специализированной химической промышленности хладонов, пожаротушащих и вспенивающих веществ.

Читайте также: Озоновый слой атмосферы не нуждается в защите