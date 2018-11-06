Вторник, 6 Ноября 2018 года
12:53:03 МСК

Ученые обнаружили в Японском море более 200 новых видов организмов

Наука

Среди них есть организмы, которые обладают антибактериальными и противоопухолевыми свойствами

Владивосток, 6 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  За четыре года ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН в результате глубоководных исследований выявили в Японском море более 200 новых видов организмов, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Отмечается, что всего в российской зоне дальневосточных морей были обнаружены более 6,9 тыс. видов гидробионтов, из них 42% обитают в Японском море.

Так, в результате глубоководных исследований там был выявлен 201 новый вид, среди которых есть организмы, которые обладают антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. В будущем они могут стать основой для создания новых лекарственных препаратов, уточнили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа российских исследователей Арктики зафиксировала высокие скорости деградации подводной мерзлоты. Предшествующие 20-летние исследования показали, что подводная мерзлота в морях Восточной Арктики уже стала теплее наземной мерзлоты на 8−10°С.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить