Ученые обнаружили в Японском море более 200 новых видов организмов

Владивосток, , 11:56 — REGNUM За четыре года ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН в результате глубоководных исследований выявили в Японском море более 200 новых видов организмов, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Отмечается, что всего в российской зоне дальневосточных морей были обнаружены более 6,9 тыс. видов гидробионтов, из них 42% обитают в Японском море.

Так, в результате глубоководных исследований там был выявлен 201 новый вид, среди которых есть организмы, которые обладают антибактериальными и противоопухолевыми свойствами. В будущем они могут стать основой для создания новых лекарственных препаратов, уточнили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа российских исследователей Арктики зафиксировала высокие скорости деградации подводной мерзлоты. Предшествующие 20-летние исследования показали, что подводная мерзлота в морях Восточной Арктики уже стала теплее наземной мерзлоты на 8−10°С.