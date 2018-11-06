В центральном Китае ученые нашли нефритовую секиру эпохи позднего неолита

Ухань, Китай, , 09:50 — REGNUM Китайские археологи нашли в провинции Хубэй в центральной части Поднебесной изделия из нефрита возрастом более 4 тыс. лет, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Нефритовые боевые секиры, астрономические инструменты и нефритовая трубка, найденные на месте раскопок Мулиньтоу в уезде Баокан, имеют возраст от 4,6 тыс. до 5,1 тыс. лет. Помимо нефритовых изделий были найдены человеческие скелеты, изделия из камня, глиняная посуда и прочие вещи.

«Боевая секира из нефрита считалась в ту пору символом власти и силы. Астрономические инструменты также говорят о том, что их владельцы были людьми из высшего сословия», — заявил руководитель археологической команды Да Хаобо.

Куратор Музея провинции Хубэй Фан Цинь отметил также, что находки являются бесценными для изучения погребальных обрядов поздней неолитической культуры Цюцзялин, которая впервые была обнаружена в серединном течении реки Янцзы.

Как сообщало ИА REGNUM, неолитическое поселения возрастом 8,4 тыс. лет было найдено в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Оно относится к культуре Юйминь на стыке позднего палеолита и начала неолита.

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