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В центральном Китае ученые нашли нефритовую секиру эпохи позднего неолита

Наука

Нефритовые боевые секиры, астрономические инструменты и нефритовая трубка, найденные на месте раскопок Мулиньтоу в уезде Баокан, имеют возраст от 4,6 тыс. до 5,1 тыс. лет

Ухань, Китай, 6 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Китайские археологи нашли в провинции Хубэй в центральной части Поднебесной изделия из нефрита возрастом более 4 тыс. лет, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Нефритовые боевые секиры, астрономические инструменты и нефритовая трубка, найденные на месте раскопок Мулиньтоу в уезде Баокан, имеют возраст от 4,6 тыс. до 5,1 тыс. лет. Помимо нефритовых изделий были найдены человеческие скелеты, изделия из камня, глиняная посуда и прочие вещи.

«Боевая секира из нефрита считалась в ту пору символом власти и силы. Астрономические инструменты также говорят о том, что их владельцы были людьми из высшего сословия», — заявил руководитель археологической команды Да Хаобо.

Куратор Музея провинции Хубэй Фан Цинь отметил также, что находки являются бесценными для изучения погребальных обрядов поздней неолитической культуры Цюцзялин, которая впервые была обнаружена в серединном течении реки Янцзы.

Как сообщало ИА REGNUM, неолитическое поселения возрастом 8,4 тыс. лет было найдено в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Оно относится к культуре Юйминь на стыке позднего палеолита и начала неолита.

Читайте ранее в этом сюжете: Археологи нашли неолитическое поселение на территории Внутренней Монголии

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Археология
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