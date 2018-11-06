Физики из Казани исследуют генерацию однофотонных состояний света

Казань, , 08:51 — REGNUM Молодой учёный Института физики Казанского федерального университета Илья Чуприна представил исследование о генерации однофотонных состояний света, необходимых для квантовых вычислений. Научные исследования магистрант КФУ проводит под руководством профессора РАН, профессора Алексея Калачева, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

Свой доклад «Генерация чистых однофотонных состояний света на основе спонтанного четырехволнового смешения в системе связанных кольцевых микрорезонаторов» Чуприна представил в рамках научной школы «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия», проходившей в Казани в октябре.

«Цель нашей работы состояла в том, чтобы найти оптимальные условия для генерации чистых однофотонных состояний, то есть состояний, которые заданы с максимально возможной точностью. Это очень важная задача, поскольку именно такие состояния нужны для оптических квантовых вычислений», — пояснил исследователь.

Авторам работы удалось доказать, что в системе связанных резонаторов можно генерировать почти идеальные чистые состояния и сразу разделять коррелированные фотоны по каналам, что упрощает оптическую схему. По словам Ильи Чуприны, этот подход можно использовать для оптимизации и других источников квантовых состояний света, основанных на нелинейных эффектах в микрорезонаторах.

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