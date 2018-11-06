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Астероид Оумуамуа может быть кораблем инопланетян — ученые

Наука

Специалисты обратили внимание на то, что астероид, покинувший пределы Солнечной системы, неожиданно ускорился

Астероид Оумуамуа может быть кораблем инопланетян — ученые
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Вашингтон, 6 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  Межзвездный астероид Оумуамуа, который имеет сходство со световым зондом, может быть кораблем пришельцев. Такое предположение сделали ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, говорится в сообщении на сайте Корнеллского университета.

Специалисты обратили внимание на то, что астероид, покинувший пределы Солнечной системы, неожиданно ускорился, а не замедлился, как того требуют законы физики.

По мнению ученых, Оумуамуа мог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения. Этот источник энергии позволил бы, например, «искусственному объекту» путешествовать по Галактике.

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